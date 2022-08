2022 Mercedes Benz C300 Sedan Walk around /POV Test Drive

2022 Mercedes Benz C300 Sedan

2.0L In-line 4 Turbo Engine w/Mild Hybrid

255 HP @ 295 lb-ft Torque

9 Speed Automatic Transmission

Exterior Color: Black

Interior Color: Macchiato Beige

23 MPG City, 35 MPG Highway, 27 MPG Combined

MSRP: $49,000.00

Pros

* Very Smooth Ride

* Excellent Sound System

* Responsive Handling

* Good All Around Visibility

* Lots of Fun to Drive

Cons

* None

#autonetwork.com #bestdetailedwalkaround #autonetwork #carreviews #carwalkaroundvideo #walkaroundcarvideo #2022mercedesbenzc300walkaround #povtestdrive #c300interior #c300exterior #atlantacarreviews

http://www.youtube.com/channel/UCuN8D-xz08dJGWXVDMEIA1A

This video was created on https://www.vudini.ai