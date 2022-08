2022 Toyota Highlander Hybrid AWD Bronze Edition POV Test Drive

2022 Toyota Highlander Hybrid AWD Bronze Edition Test Drive POV. Sit behind the wheel 2022 Toyota Highlander Hybrid AWD, exterior. Car Review 2022 Toyota Highlander Hybrid AWD POV Test Drive. I’m really impressed with the 2022 Toyota Highlander Hybrid AWD.

2022 Toyota Highlander Hybrid AWD Bronze Edition

2.5L 4 Cylinder Engine

243 HP w/Towing Capacity 3,500 lbs.

CVT Transmission

Exterior Color: Cement

Interior Color: Graphite

35 MPG City, 35 MPG Highway, 35 MPG Combined

MSRP: $46,695.00

Pros

* Hands-Free Power Liftgate

*

Cons

* Ride Is Canoe Like – Rocks from Side to Side

#africanamericancarreviewer #autoservicecoupons #carreviewnew #newcarreviews #carreviews2022 #carreviewswebsites #usauto #autonetwork #autonetwork.com #newcarcompany #newcarcompanies #povtestdrive #carreviews #carreviewswebsites #youtubecarreviews #bestcarreviews #electriccarreviews2022 #2022highlanderhybrid #carreviews

http://www.youtube.com/channel/UCuN8D-xz08dJGWXVDMEIA1A